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Совет директоров Международного валютного фонда планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования апреля. Об этом говорится в сообщении киевского представительства фонда, передают Українські Новини.

«Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года», - сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

Завершение третьего пересмотра позволит Украине получить транш объемом около 1 млрд долларов.

Напомним, 19  марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.

Национальный банк Украины передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в Международный валютный фонд для ускорения выделения Украине очередного транша. 
ForUm

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