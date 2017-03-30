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В Украине с 1 апреля по 9 июня включительно будет действовать запрет на рыбалку из-за нереста рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов.

В этот период запрет действует за исключением любительской рыбалки одной поплавковой удочкой с одним крючком или спиннингом в светлое время суток с берега в разрешенных для этого местах, передает 112 Украина.

Делается это с целью сохранения отечественных рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для нереста рыб. 

Эти сроки могут быть изменены в случае возникновения каких-либо факторов, влияющих на размножение рыбы.
ForUm

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