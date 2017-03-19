Совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и захват украинских предприятий на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной «документов», выданных на этих территориях», – пояснили в ведомстве.

«Уточнение этих расчетов важное для обеих сторон для максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки», - отметил министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долл. исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта. Об этом свидетельствует расписание заседаний, опубликованное на сайте МВФ.