Польские дипломатические учреждения в Украине будут закрыты до обеспечения их эффективной охраны украинской стороной. Об этом говорится в заявлении польской стороны, опубликованном на сайте посольства Польши в Украине.

В частности, государственный секретарь в МИД Польши Ян Дзедзичак на встрече с послом Украины в этой стране Андреем Дещицей заявил, что пока необходимая охрана не будет предоставлена, все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты.

Дзедзичак выразил глубокую обеспокоенность и возмущение фактом обстрела генконсульства Польши в Луцке.

Он настойчиво требовал, чтобы украинская сторона применила решительные и немедленные действия с целью выявления и наказания исполнителей, а также обеспечила эффективную круглосуточную охрану польских дипломатически консульских учреждений, аккредитованных на территории Украины.

«Польская сторона подчеркнула, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских отношениях, государство, принимающее учреждение, обязано использовать все соответствующие средства для того, чтобы предотвратить любые покушения на консульских работников, а также на места службы», - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.