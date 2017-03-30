Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Буковине деятельность фейковой общественной организации «Защита прав национальных меньшинств», основатели которой за деньги российских кураторов проводили антиукраинскую пропаганду.

Об этом на брифинге заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«По указанию Кремля руководители фейковой организации популяризировали идеи так называемого «галицкого сепаратизма». Они распространяли материалы с призывами к экономическому и политическому отделению западноукраинских областей», - сказал Кононенко.

Председатель учреждения также готовил и обнародовал в СМИ авторские статьи в поддержку «ДНР/ЛНР», а также антиукраинской политики РФ на международной арене.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства руководителя организации. Изъята компьютерная техника, на которой хранилась электронная переписка злоумышленника с кураторами и пророссийскими активистами из Украины и других стран.

Правоохранители, в частности, обнаружили переписку с бывшим украинским журналистом и политологом, инициатором создания так называемой «Бессарабской народного совета» Артемом Бузилой, который скрывается от украинского правосудия.

Он, по имеющимся данным, поддерживает постоянные контакты с окружением Владислава Суркова – советника президента России.

«Обнаруженная переписка свидетельствует, что руководители ОО планировали организацию публичных мероприятий с участием отдельных европейских политиков для создания «картинки» для телевидения о якобы ущемлении нацменьшинств в Украине и необходимости расширения их прав», - сказал Кононенко.

Правоохранители также обнаружили у руководителя организации деньги в иностранной валюте, которые, по имеющейся информации, он получил из России на финансирование антиукраинской деятельности. Продолжается досудебное следствие.