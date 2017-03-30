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Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, обвиняемого в присвоении 3 млн грн бюджетных средств, выделенных на питание военных.  Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Незаконная деятельность должностных лиц ряда субъектов хозяйствования Черкасс и смежных областей, которые по предварительному сговору создали предприятия для участия в проведении конкурсных торгов по закупке продуктов питания для военнослужащих, заказчиками которых выступают военные части и подразделения Нацгвардии, была пресечена в августе 2016 года.

Во время досудебного расследования доказано создание искусственной конкуренции между указанными предприятиями и обеспечение беспроигрышного результата для субъектов преступления.

Предприятиями-участниками конкурсов предлагались цены на продукцию в несколько раз завышенные от реальных рыночных цен. Продукция перепродавалась между ними же, а денежные средства от разницы в ценах присваивались владельцами предприятий, в результате чего государству причинен ущерб в размере более 3 млн грн.

Кроме незаконного участия в конкурсных торгах, установлено также, что качество продукции, поставляемой предприятиями государственным заказчикам, в частности подразделениям Нацгвардии, по выводам экспертизы не соответствовало требованиям государственных стандартов.

За совершенное предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
ForUm

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