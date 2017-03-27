Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко заявляет, что экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова специально выманили на встречу, чтобы его убить. Об этом он заявил в интервью «Новой газете».

«Ему кто-то позвонил и предложил встретиться в 11.30 утра (Вороненков был убит в 11.24 утра, на 12.30 у него была назначена встреча с Пономаревым, однако около 11:00 утра Вороненков сообщил тому, что его утренняя встреча отменилась. – Ред.). Кто-то, кто ему очень важен», - рассказал Геращенко.

По его словам, следствие уже получило номер, с которого звонили.

«Номер уже получен, естественно. Все изучается, но это тайна следствия. Я предполагаю, что ему позвонил кто-то, кого он знал по России. Скорее всего, этот человек и был наводчиком киллера. Чтобы вы понимали, этот Паршов не просто шел по улице и думал: «Не убить ли мне Вороненкова». Это была спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки», - отметил нардеп.

«Мы знаем, что его сообщник на машине Daewoo уехал, когда увидел, что Паршова застрелили. Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет и тот, кто навел — это соучастник. Всех лиц, которые причастны к преступлению, мы будеи объявлять в международный розыск через Интерпол», - добавил Геращенко.

Также он рассказал некоторые подробности о самом Паршове.

«Данный гражданин Украины родом из Севастополя, ему 28 лет. Это молодой здоровый парень, достаточно решительный. Он был близок к разного рода радикальным группировкам — футбольным фанатам, он был ультрас. Он был пророссийски настроен», - поведал политик.

По его информации, в 2014 году Паршов был в Крыму, и сейчас проверяется его причастность к захвату Крыма на стороне российских войск. «Там же были так называемые казаки, которые помогали обеспечивать видимость народного восстания. Как мы понимаем, он был среди этих людей», - сказал Геращенко.

«По нашей информации, позже он был завербован российскими спецслужбами. После прохождения спецподготовки в Российской Федерации он пришел в Украину пешком из Беларуси в феврале 2015 года. Сейчас допрашиваются его родные и близкие, чтобы выяснить, что с ним было до этого времени. Вообще Паршов был пророссийски настроенный фашист», - отметил он.

После этих слов Геращенко продемонстрировал на своем телефоне фотографию татуировки на чьей-то окровавленной ноге. На татуировке изображен человек, возможно, воин и написано «Jarl». Геращенко утверждает, что это фото простреленной ноги киллера и что на татуировке четко фашистская символика, а сам Паршов — скинхед.

Говоря о службе Паршова в Нацгвардии, Геращенко рассказал, что его часть находилась под Киевом, в Петровцах.

«Насколько я знаю, в боях он не участвовал, но, может быть, выезжал стоять на блокпостах.

Скорее всего, он делал отчеты о том, как живет его часть, возможно, была мысль диверсии, но потом решили перевести его на другое дело. Мы знаем, что в августе 2016 года ему была поставлена новая задача — уйти из Нацгвардии и ждать. Как мы это узнали, я не могу сказать», - подытожил Геращенко.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.