Военнослужащие утверждают, что на территории склада в Балаклее не было химического оружия. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба Минэкологии.

По его словам, представители Государственной экологической инспекции в Харьковской области из-за угрозы для собственной жизни и здоровья не могли сразу попасть на территорию склада.

«В первые дни после взрыва наших экоинспекторов не пускали на эту территорию. Дело в том, что никто не мог им гарантировать безопасность, когда над головами летают снаряды», - сказал министр, отметив, что любые снаряды, патроны несут угрозу для окружающей среды.

Инспекторам на выходных все же удалось взять пробы земли и воды на территории военного склада.

«Сейчас еще нет результатов химического анализа. Но военные уверяют, что там не было химического оружия, химических снарядов», - рассказал министр.

По его словам, территория склада в Балаклее в будущем потребует экологической рекультивации.

«Этим должны заниматься владельцы земельных участков и органы местного самоуправления», - резюмировал Семерак, отметив, что ситуация будет контролироваться Минприроды.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.