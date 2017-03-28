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Национальный банк Украины не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке «Сбербанка» - дочернего банка «Сбербанка России» - или соответствующих документов для получения существенного участия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства», - отметили в Нацбанке, сообщает ЛІГА.net.

НБУ напоминает, что поддерживает цивилизованный выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Мажоритарным акционером консорциума стал сын главы совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.
ForUm

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