Национальный банк Украины не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке «Сбербанка» - дочернего банка «Сбербанка России» - или соответствующих документов для получения существенного участия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства», - отметили в Нацбанке, сообщает ЛІГА.net.



НБУ напоминает, что поддерживает цивилизованный выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Мажоритарным акционером консорциума стал сын главы совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.