США осудили задержание сотен участников протестов в России в воскресенье, 26 марта, и назвали это оскорблением демократических ценностей. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на Reuters.

«Мы призываем правительство России немедленно освободить всех мирных участников протеста», - сказал спикер Государственного департамента Марк Тонер.

Он добавил, что Вашингтон «встревожен» сообщением об аресте оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах состоялись массовые протесты против коррупции.

Поводом для проведения акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось «Он вам не Димон».

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан полицией и остается в участке до суда.

В ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании сотрудниками полиции и Росгвардии на антикоррупционной акции около 500 человек. По данным ОВД-Инфо, было задержано более тысячи человек.