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В Москве задержан российский оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции.

Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.

Стоит отметить, что 26 марта в десятках российских городов прошли акции против коррупции, подовом для которых стало расследование Навального и его фонда о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.

 
ForUm

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