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Число задержанных участников несанкционированной оппозиционной акции в центре Москвы превысило 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По данным на 17:00 мск, задержаны более 500 человек», - сказал источник. Он предположил, что в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Часть будет отпущена после беседы.

«Задержанных доставляют в разные столичные ОВД», - сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Москве был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный. 

 
ForUm

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