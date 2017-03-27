По предварительным данным, в Москве в результате протестной акции 26 марта было задержано 1030 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Их развезли по 51 разным отделениям полиции. На данный момент еще не все задержанные отпущены из ОВД: как минимум 120 человек по-прежнему остаются в отделениях.

Большинство отпущенных из отделений активистов оформили по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». Им предстоят судебные разбирательства.

Напомним, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах состоялись массовые протесты против коррупции.

Поводом для проведения акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось «Он вам не Димон».

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан полицией и остается в участке до суда.

В ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании сотрудниками полиции и Росгвардии на антикоррупционной акции около 500 человек.