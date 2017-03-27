также в разделеМир
Трамп назначит своего зятя главой нового управления в Белом доме 15
Кандидат в президенты Франции: Евросоюз умрет 50
Медведев рассказал, что делал в день массовых протестов 103
США призвали Россию освободить задержанных на митингах 93
Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО 223
В Москве задержали более 500 участников антикоррупционной акции 149
В Москве за участие в митинге задержали Навального 140
В РФ на митингах против коррупции задержали 40 человек 49
На всех автодорогах ЕС введут дорожный сбор 280
ИГ признало ответственность за нападение на воинскую часть в Чечне 73
Восемь стран подписали совместное заявление о сотрудничестве в Арктике 98
В Беларуси задержали одного из лидеров оппозиции 63
Во Франции снова неспокойно:стрельба в Лилле 117
Лукашенко: В Беларуси кому-то хочется устроить заварушку 208
США ужесточают процедуру выдачи виз 90
В Чечне напали на часть Росгвардии: погибли шестеро военных 110
Полиция назвала имя убийцы, совершившего теракт в Лондоне 45
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне 35

По предварительным данным, в Москве в результате протестной акции 26 марта было задержано 1030 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Их развезли по 51 разным отделениям полиции. На данный момент еще не все задержанные отпущены из ОВД: как минимум 120 человек по-прежнему остаются в отделениях.

Большинство отпущенных из отделений активистов оформили по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». Им предстоят судебные разбирательства.

Напомним, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах состоялись массовые протесты против коррупции.

Поводом для проведения акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось «Он вам не Димон».

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан полицией и остается в участке до суда.

В ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании сотрудниками полиции и Росгвардии на антикоррупционной акции около 500 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

199
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года