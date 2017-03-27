В Днипре активисты вместе с полицией задержали фуру с львовским мусором. Информацию об этом в воскресенье обнародовали общественные активисты, информирует Радио Свобода.

Как сообщил активист общественной организации «Движение «Свободная судьба» Вадим Мирошник, в накладной, которую показал водитель фуры, отправителем мусора значилось львовское предприятие, а получателем - киевское, а пунктом разгрузки указано мусорный полигон «Правобережный» в Днипре.

В патрульной полиции Днипра подтвердили факт остановки фуры. По данным правоохранителей, авто сопроводили на штрафплощадку.

Напомним, 17 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора.

22 марта глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что твердые бытовые отходы из Львова будут вывезены на протяжении 5-7 дней.

24 марта львовский городской совет сообщил о заключении соглашения с тремя городами о вывозе 900 тонн мусора.