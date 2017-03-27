Канада не будет снимать санкции с России, пока Кремль не начнет выполнять Минские договоренности.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

«Мы будем продолжать давить на Россию, в том числе с помощью действующих санкций, до тех пор, пока РФ не выполнит полностью взятые на себя в соответствии с Минскими договоренностями обязательства, и не использует свое влияние на сепаратистов для принуждения их к выполнению обязательств», - сказала Фриланд.

По ее словам, окончательной целью канадской поддержки Украины является повышение ее безопасности, стабильности и процветания. «Мы продолжим строить на прочном фундаменте, который мы заложили с Украиной, богатое и взаимовыгодное партнерство, основанное на общих ценностях и преданности региональной и международной безопасности», - подчеркнула министр.

Напомним, что Канада была одной из первых стран, которые ввели санкции против России за нарушение ею суверенитета Украины. В свою очередь, Россия за решительную поддержку Украины в марте 2014 года запретила въезд на свою территорию Христе Фриланд вместе с 12-ю другими канадцами, среди которых 8 депутатов, трое госслужащих и президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод. После назначения на должность министра иностранных дел Канады в январе этого года Фриланд отказалась снимать санкции с РФ в обмен на отмену запрета на въезд.