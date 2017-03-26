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По состоянию на 7:00 26 марта на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным ведомства, для ликвидации отдельных очагов тления привлечены 3 пожарных танка и инженерная машина разграждения (ИМР). Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГосЧС Украины привлечены 3 пожарных автоцистерны.

Также отмечается, что в течение 25 марта пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

Газоснабжение в городе Балаклея отключено.

По станции Балаклея 25 марта возобновлено движение железнодорожного транспорта.

Пиротехнические подразделения ГосЧС осуществляют очистку территории Балаклеи и Балаклейского района от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов.

Полностью очищено 5 секторов города (2 сектора в течение 25 марта).

Всего с начала работ изъято 820 взрывоопасных предметов. К выполнению работ по разминированию от ГосЧС привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники (15 пиротехнических расчетов).

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

Жертв среди военнослужащих нет, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.
ForUm

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