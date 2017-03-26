Вчера, 25 марта, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями в Зайцево погибли два человека, сообщает сектор коммуникации полиции Донецкой области.
«В Бахмутскоий отдел полиции поступила информация от военного медика, о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитые мирные жители - мужчина 1959 года и женщина 1964 года. Предварительно установлено, что они находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта», – говорится в сообшении.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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