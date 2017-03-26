В Беларуси исчез оппозиционный лидер и один из организаторов несанкционированного митинга на «День воли» Николай Статкевич. В мероприятии он участия не принимал и где он сейчас находится неизвестно.

Отмечается, что перед акцией в течение нескольких дней Статкевич не ночевал дома, чтобы избежать превентивного задержания, но подавал жене «условные сигналы» о том, что с ним все хорошо, сообщает УНИАН.

Последний такой сигнал Марина Адамович получила в четверг. Женщина собирается обращаться во все силовые структуры с запросами о судьбе мужа.

При этом телеканал СТВ ранее передал новость о задержании водителя Статкевича, у которого якобы нашли несколько десятков «коктейлей Молотова».

Авторы сюжета подводили к тому, что мужчина готовил их для акции на «День воли». Кроме этого, другого оппозиционера Владимира Некляева белорусские правоохранители сняли с поезда в Бресте и арестовали. Следовательно, массовые протесты в Минске в День воли прошли без лидеров-оппозиционеров.

Напомним, спецподразделение ОМОН приехал к минского офиса правозащитного центра «Вясна». Были задержаны почти 60 человек, среди них активисты, которые долгое время проживают в Украине и занимаются правозащитной и журналистской деятельностью, - Палина Бродик, Ян Авсєюшкин, Евгения Андреюк. Их отвезли в РОВД. В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как в административных, так и в уголовных делах. В Киеве возле Посольства Беларуси в Украине пройдет акция солидарности с задержанными белорусскими активистами. Также в Минске несколько сотен человек приняли участие в акции по случаю Дня Воли, несмотря на препятствия со стороны правоохранителей.