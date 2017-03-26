также в разделеОбщество
Саперы разминировали 7 населенных пунктов возле Балаклеи 25
В Балаклее задержали мародеров 76
Выяснять причину пожара в Балаклее будут харьковские оперативники 53
На складах в Балаклее до сих пор раздаются взрывы 100
За сутки в зоне АТО 81 обстрел, ранены 6 военных 140
Украина перешла на летнее время 40
Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время 164
Президент подписал указ о чествовании памяти жертв Большого террора 64
СБУ отмечает 25-летие создания 71
24 марта. Картина дня 92
Яресько будет спасать экономику Пуэрто-Рико 103
НАТО поможет Украине в разминировании Балаклеи 129
В Минобороны говорят, что в Балаклее нет подземных складов 139
МИД считает провокацией вандализм под Тернополем 83
Дело на 185 миллионов: НАБУ проводит обыски в Одессе 84
Декларации Порошенко и Гройсмана проверят в апреле 33
Экс-командир «Донбасса»: Убийца Вороненкова был «никаким» бойцом 685
ЕС выделил на спутниковое наблюдение за Донбассом €3 миллиона 41

В Беларуси исчез оппозиционный лидер и один из организаторов несанкционированного митинга на «День воли» Николай Статкевич. В мероприятии он участия не принимал и где он сейчас находится неизвестно.

Отмечается, что перед акцией в течение нескольких дней Статкевич не ночевал дома, чтобы избежать превентивного задержания, но подавал жене «условные сигналы» о том, что с ним все хорошо, сообщает УНИАН.

Последний такой сигнал Марина Адамович получила в четверг. Женщина собирается обращаться во все силовые структуры с запросами о судьбе мужа.

При этом телеканал СТВ ранее передал новость о задержании водителя Статкевича, у которого якобы нашли несколько десятков «коктейлей Молотова».

Авторы сюжета подводили к тому, что мужчина готовил их для акции на «День воли». Кроме этого, другого оппозиционера Владимира Некляева белорусские правоохранители сняли с поезда в Бресте и арестовали. Следовательно, массовые протесты в Минске в День воли прошли без лидеров-оппозиционеров.

Напомним, спецподразделение ОМОН приехал к минского офиса правозащитного центра «Вясна». Были задержаны почти 60 человек, среди них активисты, которые долгое время проживают в Украине и занимаются правозащитной и журналистской деятельностью, - Палина Бродик, Ян Авсєюшкин, Евгения Андреюк. Их отвезли в РОВД. В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как в административных, так и в уголовных делах. В Киеве возле Посольства Беларуси в Украине пройдет акция солидарности с задержанными белорусскими активистами. Также в Минске несколько сотен человек приняли участие в акции по случаю Дня Воли, несмотря на препятствия со стороны правоохранителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года