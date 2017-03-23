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Жена убитого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и второй свидетель по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича экс-депутат российского парламента Илья Пономарев будут взяты под охрану Службы безопасности. 

Об этом в ходе брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

«Сейчас следователь допрашивает жену потерпевшего. После пресс-конференции господина Пономарева уже принято решение об охране и Пономарева, и Марии Максаковой силами спецподразделения СБУ. Конечно, эти силы будут увеличены в сравнении с тем, что было», - заявил он.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что не осуществляла охрану Вороненкова.

Позже в МВД заявили, что ни Национальная полиция, ни Национальная гвардия также не охраняли убитого.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева.

 
ForUm

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