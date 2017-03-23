Ни Национальная полиция, ни Национальная гвардия не охраняли убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Об этом сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел в Facebook.
«Ни Национальная полиция Украины, ни Национальная гвардия не совершали личную охрану экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины также заявила, что не осуществляла охрану Вороненкова.
Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева.
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