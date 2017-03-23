Служба безопасности Украины не осуществляла охранных мероприятий в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого сегодня в Киеве. Об этом в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Василий Грицак (глава СБУ. – Ред.) подчеркивает, что распространенная в СМИ информация об осуществлении охраны к нему (Вороненкову. – Ред.) сотрудниками СБУ является неправдивой», - отметила она.

По словам Гитлянской, в настоящее время, дело расследуется следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.