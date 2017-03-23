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На территории военного склада в Балаклее продолжаются взрывы разной интенсивности. Об этом заявил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Он также сообщил, что на месте происшествия от ГосЧС задействовано 330 спасателей и 55 единиц техники.

«Приведены в готовность резервные силы и средства ГосЧС, в том числе 12 пиротехнических расчетов. В общем, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено около 500 человек и 150 единиц техники», – подчеркнул Коротинский.

В то же время военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что ликвидация пожара сейчас не проводится, поскольку еще раздаются взрывы. 

«В связи с продолжающейся детонацией боеприпасов тушение пожара на данное время выполнить невозможно и оно не осуществляется», - сказал Матиос, сообщает Укринформ

Он также отметил, что пожар будет тушить, когда это станет возможно, вся имеющаяся техника. 

«Для тушения пожара и ликвидации возможных последствий мобилизованы все имеющиеся единицы техники», -  объяснил Матиос.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Ранее Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 
ForUm

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