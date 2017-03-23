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Нападение на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка является заказным, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в ходе брифинга.

«Нападение на председателя ВСП Игоря Бенедисюка и его жену имело заказной характер. Заказчики использовали школьников и студентов, которыми в свою очередь руководили члены радикальных националистических молодежных организаций», - заявил он, передает 112 Украина.

По словам прокурора, нападение было организовано с целью запугивания и давления, что по плану заказчиков должно было помешать переизбранию Бенедисюка на должность председателя ВСП, а также осуществления его должностных обязанностей в части рассмотрения дисциплинарных производств в отношении более 200 судей в текущем году.

В настоящее время следствие имеет наработки с помощью оперативных служб и устанавливает заказчиков нападения.

«Рассматриваются следующие основные версии и мотив совершения указанного правонарушения: первое – месть судей, которые были отстранены под председательством вследствие выполнения должностных обязанностей Бенедисюком за их нарушение присяги во времена взимания судопроизводства во время Революции Достоинства. Второе – попытка давления со стороны судей, вопросы отстранения которых сейчас находятся на рассмотрении ВСП. И третье – это проявления конкурентной борьбы за должность председателя ВСП», - рассказал главный военный прокурор.

Напомним,  17 марта группа лиц в составе 13 человек напала на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка возле его дома. Он открыл стрельбу из наградного оружия.

Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования, – препятствование его профессиональной деятельности.

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить государственную охрану Бенедисюку. 

 
ForUm

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