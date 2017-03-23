В Министерстве финансов пока не видят юридической возможности уволить отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и его команду. Об этом в интервью журналу Новое Время сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По словам Данилюка, министр пытался уволить своего подчиненного и без судебного дела. «Я как раз пошел цивилизованным путем. Я подал в Кабинет Министров на дисциплинарное взыскание по отношению к Насирову, последствием которого должно было быть увольнение. На тот момент количество нарушений просто превысило уровень терпимости», – заверил руководитель Министерства финансов.

«Как только появится юридическая возможность поменять руководство ГФС, необходимо будет проводить конкурсы. Причем конкурсы на все должности – и руководителя, и заместителей. Это должна быть новая команда», – уверен Данилюк.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.