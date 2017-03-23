Следственный комитет РФ заявил о причастности заместителя командира добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», гражданина Украины Валентина Манько к похищению российских журналистов в 2014 году. Об этом говорится на сайте следкома.

По данным российского следствия, в июне 2014 года двое сотрудников российского телеканала «Звезда» выполняли редакционное задание на территории Украины.

Во время пути на такси из Донецка в Днепропетровск их автомобиль был остановлен на одном из блокпостов.

«По указанию Манько члены «Правого сектора», угрожая оружием, совершили похищение двух россиян, доставив их в Днепропетровск. В течение суток потерпевшие незаконно удерживались участниками «Правого сектора». При этом Манько применял в отношении российских журналистов физическое насилие, требуя отказаться от распространенной в их репортажах достоверной информации о событиях, происходящих на Донбассе», – заявили в следкоме.

Впоследствии под давлением и по ультимативному требованию властей Днепропетровской области Украины российские журналисты были переданы их представителям и освобождены.