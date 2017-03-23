Верховная Рада Украины разрешила внутренне перемещенным лица, проживающим в общежитиях, санаториях, пансионатах и других местах компактного поселения платить за коммунальные услуги по тарифам, установленным для населения.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего документа № 2481 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (относительно получения коммунальных услуг) проголосовали 277 народных депутатов.

Представляя данный законопроект в парламенте, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, в соответствие со ст. 21 и ст. 24 Конституции Украины все граждане имеют равные конституционные права и свободы.

«Но в данный момент внутренне перемещенные лица, которые размещаются в пригодных для проживания местах компактного поселения (это либо городки из сборных модулей, общежития, оздоровительные лагеря, пансионаты и т.д.) очень часто сталкиваются со случаями завышения стоимости коммунальных услуг: электрической, тепловой энергии, природного газа. И такие дискриминационные действия допускаются, как со стороны собственников имущества, так и со стороны поставщиков коммунальных услуг», - подчеркнула Геращенко.

Поэтому, по ее словам, главной целью документа является возобновление прав внутренне перемещенных лиц на получение коммунальных услуг и природного газа по соответствующим ценам и тарифам. «Таким, как для других граждан Украины», - отметила она.

В свою очередь содокладчик по данному вопросу народный депутат Григорий Немыря отметил, что до этого были случаи, когда владельцы общежитий, санаториев и других мест компактного поселения фактически устанавливали втрое большую, в пять раз большую цену за коммунальные услуги с переселенцев.