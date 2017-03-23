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Из-за пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области «Укртрансгаз» проводит переключение направлений транспортировки газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

«Укртрансгаз» перевел аварийные бригады в оперативную готовность. Проводится переключение направлений транспортировки газа», – отметил он.

По словам Белявского, ближайший газопровод к складам находится в радиусе 4 км. «Зона опасности – 5. Держим руку на пульсе», – подчеркнул он.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 
ForUm

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