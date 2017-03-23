Директор Полтавского облавтодора Дмитрий Осовский уволен за некачественный ремонт дорог, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Совместным решением главы «Укравтодора» Славомира Новака и руководителя ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артема Гриненко за проведение некачественного и несвоевременного ремонта дорог уволен директор Полтавского облавтодора Дмитрий Осовский», - говорится в сообщении.

Кроме директора облавтодора, также уволен с занимаемой должности руководитель филиала, выполнявшего дорожные работы.

На прошлой неделе за финансовые нарушения и системное невыполнение приказов уволен директор Львовского облавтодора.

За нарушение технологий ремонта в течение марта два выговора получили руководители Харьковского и Закарпатского облавтодоров.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что в Полтаве ремонтники решают проблему ям на дорогах с помощью земли с обочины.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседание Кабмина прокомментировал видео: «Рок-н-рольщики», которые ногами забивают асфальт. Человек десять, но только двое – работают», - сказал премьер.