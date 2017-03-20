Гетман Иван Мазепа стал настоящим символом украинского сопротивления России, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«В этот день родился Иван Мазепа, фигура которого стала решающей для украинской истории. Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; флагом нашего движения к независимости – к той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава», - говорится на странице главы государства в Facebook.

Напомним, в мае 2016 года Порошенко принял участие в открытии памятника гетману Ивану Мазепе в Полтаве.

В России резко отреагировали на открытие памятника.

Перед открытием памятник пытались взорвать.