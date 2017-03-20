Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали на пунктах пропуска на границе с оккупированным Крымом двух граждан Украины, объявленных в федеральный розыск за совершение преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пограничниками задержаны двое граждан, которые разыскиваются по уголовным статьям. Задержания проведены в пунктах пропуска Джанкой и Армянск, сообщает РИА Новости.

«Сотрудником пограничного контроля выявлен гражданин Украины 1991 г.р. При проверке документов иностранца контролеру стало известно, что 26-летний мужчина объявлен в федеральный розыск по инициативе органов внутренних дел города Севастополь», — сообщили в пограничном управлении.

В ФСБ отметили, что гражданин Украины подозревается в хищении дорогостоящей золотой цепочки, которую он сорвал с потерпевшей, а затем скрылся с места происшествия и позднее выехал из Крыма на Украину. Подозреваемому грозит уголовное преследование с соответствии с частью 1 ст. 161 УК РФ, максимальная мера наказания за указанное деяние предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того в пункте пропуска Армянск была задержана гражданка Украины.

«В процессе оформления документов гражданки Украины сотрудник управления установил, что предъявитель с недавнего времени объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств», — отметили в ведомстве.

По информации ФСБ, гражданка Украины предоставила в органы ФМС ложные сведения и фиктивные документы для приобретения российского гражданства.

«Оба задержанных переданы правоохранителям, им выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия», – сказано в сообщении.