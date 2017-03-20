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В Службе безопасности Украины заявляют, что Россия использует тему признания т. н. «паспортов» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в собственных информационных операциях. Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы ведомства Юрий Тандит.

«Никакой силы и никакого значения не имеют фейковые «документы», которые незаконно передаются жителям Украины, которые живут на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Какие-то заявления российской власти по поводу этих документов не могут иметь какую-либо силу, кроме того, что их используют в информационных операциях», - отметил он.

Тандит также пообещал реакцию на такие действия РФ со стороны ведомства, а также МИД Украины.

«Однозначно, мы снова будем реагировать. В данном случае это один из фактов того, что Россия, чтобы выйти из минских переговоров, чтобы отказаться от определенного давления, которое оказывается со стороны международных организаций... Мы каждый раз в таких ситуациях реагируем и будем действовать в рамках закона. Будет реакция и от МИД, и соответствующих органов, в том числе и СБУ, которая даст оценку таким действиям», - сказал он.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как сообщило РБК со ссылкой на источники в Госдуме и МВД РФ, лица с »паспортами» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» приравнены в РФ к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать Россию. 
ForUm

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