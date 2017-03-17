Львовская облгосадминистрация предложила еще один земельный участок Львову для строительства завода по переработке ТБО. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

«Львовский горсовет не воспользовался земельным участком, предложенным облгосадминистрацией, на территории Яворивской «Серы», поэтому Львовская ОГА повторно предложила земельный участок, где можно построить завод по утилизации ТБО», - говорится в сообщении.

Областная власть предлагает участок возле села Добряны Николаевского района в 28 километрах от Львова.

Общая площадь земли – 100 га, по категории – это земли промышленного назначения известнякового характера и не пригодны для сельскохозяйственного использования.

Напомним, 27 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.

Однако депутаты райсовета решили запретить Львову строительство на территории района полигона для бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода.

Сегодня мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городу некуда вывозить мусор.