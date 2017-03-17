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Служба безопасности Украины проверяет информацию относительно возможного подстрекательства народным депутатом Надеждой Савченко военных к протестным акциям.

Об этом сказал председатель СБУ Василий Грицак, отвечая на вопрос журналистов, сообщает Укринформ.

«Намерения подстрекательства военнослужащих Вооруженных сил Украины к акции неповиновения, протестам, – информация проверяется», - сказал руководитель спецслужбы.

Во время допроса Савченко после ее поездки в зону АТО и на оккупированную территорию на большинство вопросов следователя она отказалась отвечать, ссылаясь на статью 63 Конституции. В то же время Савченко не подтвердила факты, которые были обнародованы в СМИ об участии в стрельбах вместе с участниками незаконных военизированных формирований.

Напомним, 24-25 февраля  глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили самопровозглашенную «ДНР», где навестили украинских военнопленных.

Народный депутат с фракции БПП Татьяна Рычкова с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко подстрекала украинских военных на Донбассе к государственному перевороту.

 
ForUm

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