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На внеочередной сессии Яворовского районного совета на Львовщине депутаты решили запретить Львовскому горсовету строительство на территории района полигона для бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода.

Такое решение поддержал 31 депутат, который был на заседании. Еще шестеро депутатов отсутствовали, сообщает Радио Свобода.

По мнению депутатов, это грозит экологической безопасности района.

В обнародованном обращении депутаты выразили опасения, что недалеко от места, выделенного распоряжением председателя Львовской облгосадминистрации, есть водозабор, обеспечивающий питьевой водой часть района.

30 января депутаты сельских советов Старычей и Шкла, населенных пунктов неподалеку участка под мусороперерабатывающий комплекс, также приняли решение о запрете создавать полигон для твердых бытовых отходов и завод.

Напомним, 27 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.
ForUm

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