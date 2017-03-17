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На сегодняшний день Львову некуда вывозить мусор. Об этом в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

«Украинское государство закрыло последний полигон, куда мы могли вывозить ТБО из Львова. Ранее доступ нам полностью закрыла Львовская область, впоследствии – все другие области. Последний полигон, с которым было подписано соглашение - частный в Покровске Донецкой области. Сегодня утром позвонил владелец и сказал, что вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны государственных структур», - рассказал чиновник. 

По словам Садового, в связи с этим созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Он также анонсировал на сегодня подписание с французской компанией «Egis» соглашения по созданию проекта современного мусороперерабатывающего комплекса и корректировки проекта рекультивации старой свалки. «Соглашение подписываем в присутствии посла Франции. Средства выделяет французское государство», - подытожил Садовый.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ситуация с львовским мусором снова зашла в тупик.
 
ForUm

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