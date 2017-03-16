Спикер парламента Андрей Парубий поручил расследовать инциденты, произошедшие в парламенте в среду, 15 марта. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он сообщил в ходе заседания Верховной Рады.

«Хотел бы сказать, что в последний период в украинском государстве произошли события, которые могут привести к расшатыванию украинского государства с середины. И это в то время, когда Украина ведет военные действия против российского агрессора. Много случаев, которые мы видим – это разрушение институтов власти в стране, в который идет война», - заявил Парубий.

Он напомнил, что завтра будет торжественное заседание парламента по случаю столетия начала украинской революции. «И я хотел бы напомнить всем, что собственно разрушение институтов власти, взаимная борьба украинских политиков того времени привели к утрате украинской государственности. А потом она привело к голодомору, а потом – к массовым репрессиям. Во время войны, как никогда, должно быть единство и должно быть понимание тех вызовов, которые стоят перед нами. Поэтому я считаю неприемлемым, когда люди, имеющие мандат народного депутата, осуществляют нападение на сотрудников украинских правоохранительных органов и на украинскую полицию, пользуясь этой неприкосновенностью», - подчеркнул спикер.

По его мнению, такие факты унижают не только украинский парламент и не только каждого из народных депутатов, но и все украинское государство.

«В результате тех событий вчера произошли инциденты в парламенте, когда я пребывал на заседании СНБО. Хочу сказать, что все инциденты будут изучены и я дал поручение провести расследование. И на счет этого расследования я обязательно проинформирую и глав фракций, и депутатов», - заявил он.

Спикер сообщил, что провел два совещания с главами фракций, а также встретился с главами комитетов. «И мы договорились, что сегодня украинский парламент должен продемонстрировать обществу качественную и системную работу», - заявил он.

«Я говорил и подчеркиваю – я не позволю противостояние в парламенте. Парламент должен работать. Парламент должен принимать решения. Ия уверен, что мы сегодня все вместе покажем способность парламента работать системно на пользу украинского государства», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 марта вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли сотрудники Национальной полиции.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады.