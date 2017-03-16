ПАО «Сбербанк» ужесточил ограничения на снятие наличных средств, сообщает пресс-служба банка.

«Для обеспечения стабильности в обслуживании юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в условиях противозаконных действий в отношении банка третьих лиц, будут установлены временные суточные лимиты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 установлены суточные лимиты по текущим счетам на выдачу наличных средств по денежному чеку или на межбанковские безналичные перечисления с текущих счетов на одного клиента: для юридических лиц - в размере 3 млн грн (или эквивалент в другой иностранной валюте), а для физических лиц-предпринимателей, в т.ч. нотариусов, адвокатов и самозанятых лиц - в размере 300 тыс. грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте).

«Обращаем ваше внимание на то, что указанные ограничения не распространяются на операции по выдаче наличных - на операции по выплате заработной платы и по безналичным расчетам - на платежи, направленные на оплату заработной платы, а также бюджетные платежи, а также на валюту, купленную на МВРУ 15 марта», – подчеркнули в банке.

Также с 16 марта установлены суточные лимиты по корпоративным картам: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов в размере 20 тыс. грн/750 долларов США/700 Евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету Клиента, а также на любые безналичные операции с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка, расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов в сети Интернет и др.) в размере 30 тыс. грн./1100 долларов США/1000 Евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента.

Кроме того, 16 марта «Сбербанк» установил временные ограничения по банковским операциям и услугам для физических лиц по текущим счетам: на выдачу наличных денежных средств в национальной и/или иностранной валюте, а также банковских металлов, с текущих счетов физических лиц через кассы Банка в размере 30 тыс. грн (экв. в других валютах и/или банковских металлах) в сутки на одного клиента; на осуществление любых безналичных операций (перечислений средств) с текущих счетов физических лиц в размере 30 тыс. грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте) в сутки на одного Клиента.

По карточным счетам введены ограничения на проведение любых безналичных операций с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка (card to card, person to person), расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов картами в сети Интернет и др.) в размере 30 тыс. грн/ 1100 долларов США/1000 евро в сутки по одному карточному счету Клиента, а также по операциям снятия наличных с карточных счетов в размере 20 тыс. грн/750 долл. США/700 Евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счёту Клиента.

В банке также сообщили, что выплата (погашение) именных депозитных (сберегательных) сертификатов для физических лиц производится только через текущий счет клиента.

Кроме того, с 16 марта банк ввел в действие новые лимиты по денежным переводам с карты на карту: - максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя/получателя в день, с учетом суммы комиссии – 30 000 грн.

Отмечается, что прочие лимиты остаются без изменений:

- максимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии) – 14 999 грн.

- максимальная сумма всех переводов за месяц (с учетом комиссии) – 149 999 грн.

«Обращаем ваше внимание, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами», – сказано в сообщении.

Напомним, с 15 марта ПАО «Сбербанк» ввел временные ограничения на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка.

13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.

Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.