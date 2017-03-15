В парламенте полицейские рассказали о конфликте под Славянском с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.

Командир роты спецназначения при Главном управлении Нацполиции в Донецкой области, который не назвал свою фамилию, с трибуны парламента во время депутатского собрания после закрытия заседания сообщил, что вчера на блокпост при въезде в Славянск около 19:00 подъехала колона в составе 13 машин, сопровождаемая народным депутатом Парасюком.

По его словам, полицейские, которые несли службу на блокпосту в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий в зоне проведения АТО, попросили, согласно законодательству, предъявить документы и пройти внешний осмотр транспортных средств. Он подчеркнул, что «вышел Парасюк, народный депутат Украины, и с матом, с оскорблениями» в адрес полицейских попытался прорваться через блокпост.

Командир роты спецназначения сообщил депутатам, что он пошел в зону АТО добровольцем и воевал в 2014-2015 годах, был ранен в 2015 году. Он также рассказал, что правоохранители имели все основания для применения оружия после того, как народный депутат пытался отобрать оружие у полицейских, а также попытался наехать на полицейских автомобилем, сообщает УНИАН.

По его словам, один из полицейских даже передернул затвор оружия, но это не повлияло на Парасюка. Он подчеркнул, что расстояние между полицией и группой лиц, которые находились вместе с Парасюком, было очень маленьким, и если бы было применено оружие, то это привело бы к тяжелым последствиям.

По его словам, в результате использования газовых баллончиков трое сотрудников полиции госпитализированы со сложнейшими ожогами глаз и лица. «Некоторые из нападавших схватились за оружие, некоторые держали сотрудников полиции, на которых было направлено это оружие, а один стаскивал, то есть, они пытались завладеть оружием», - подчеркнул командир роты.

Он подчеркнул, что народный депутат, прикрываясь своей неприкосновенностью, позволяет себе действия, которые оскорбляют полицейских. Кроме того, командир роты сообщил, что ему и другим полицейским Парасюк наносил удары, а также наезжал машиной на них.

По его словам, у одного из полицейских травма ноги, и он находится в больнице, а еще двое полицейских – с ушибами мягких тканей. «Мы беззащитны перед такого рода деятельностью – в одной руке мандат, а второй рукой бьет», - сказал он.

При этом командир роты подчеркнул, что у него в подразделении все полицейские - участники АТО и почти все были добровольцами.

Как ранее сообщал ForUm, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.

Сегодня, 15 марта, вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции.