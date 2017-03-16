Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявляет, что национализированный «ПриватБанк» нуждается в докапитализации.
Об этом она сообщила на 13-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве, сообщают Украинские новости.
«Набсовет банка уже обратился относительно дополнительной докапитализации», - сказала глава НБУ.
Она сообщила, что в начале процедуры национализации речь шла о потребности в капитале 146 млрд гривен.
Гонтарева добавила, что в результате национализации «ПриватБанка» придется обновить стратегию развития государственных банков.
Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.
22 февраля правительством было принято решение продолжить дополнительную капитализацию «ПриватБанка» на 9,8 миллиарда гривен.
«Капитализация предусматривалась на сумму 116,8 миллиарда гривен, однако пополнение уставного капитала банка в 2016 году произошло на сумму 107 млрд грн», - сказано в постановлении.
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