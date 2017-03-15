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Вице-спикер парламента Оксана Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, она заявила в ходе брифинга в ВР. 

«Действительно, после того, как я закрыла заседание парламента, неизвестные люди включили микрофоны и продолжили ведение заседания. Я буду выяснять, кто и на основании чьего приказа включил микрофоны и продолжил… Это не заседание на самом деле было. Это был митинг в стенах Верховной Рады», – сказала она.

«В рамках того митинга, на самом деле, произошла еще и узурпация функций председательствующих», - добавила она.

По ее словам, не известно, на каких основаниях некоторые депутаты «проникли в президиум и продолжали этот стихийный митинг».

«Думаю, что только прокуратура может квалифицировать эти действия, точно так же, как СБУ. Поэтому я обратилась к генпрокурору и главе СБУ с требованием провести расследование и квалифицировать эти действия, которые сегодня произошли в стенах ВРУ», - резюмировала она.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта, Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. 
Мария Пастернак, ForUm

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