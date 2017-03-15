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Лидеры фракций на совещании у председателя Верховной Рады Андрея Парубия договорились провести расследование по поводу сегодняшних событий в парламенте. Об этом в комментарии журналистам сообщил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Закончилось заседание с участием председателя ВР. О чем договорились? Первое, провести расследование тех беспрецедентных событий, которые сегодня произошли в парламенте», - сказал он, сообщает УНИАН.

Ляшко не исключает, что возможно вечером состоится еще одна встреча лидеров фракций с председателем ВР.

Он напомнил, что фракция Радикальной фракции настаивает на проведении завтра закрытого заседания парламента с участием президента УКРАИНЫ. «Мы считаем, что ситуация, которая сегодня разворачивается в стране, и сегодня события в парламенте об этом свидетельствуют, ведет к делегитимизации органов государственной власти Украины, потери Украиной субъектности как на внутренний, так и на внешней арене», - подчеркнул Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта, вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли сотрудники Национальной полиции.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. 

Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады.
ForUm

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