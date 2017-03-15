Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что транспортная блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу.

«Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести», — сказал Лавров, комментируя решение украинских властей о транспортной блокаде Донбасса, сообщает РИА Новости.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Это решение вступило в силу в тот же день, и будет действовать, пока предприятия в ОРДЛО не вернутся под украинскую юрисдикцию.