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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что транспортная блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу.

«Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести», — сказал Лавров, комментируя решение украинских властей о транспортной блокаде Донбасса, сообщает РИА Новости.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Это решение вступило в силу в тот же день, и будет действовать, пока предприятия в ОРДЛО не вернутся под украинскую юрисдикцию.
ForUm

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