Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил полицейских, которые пытались остановить прорывавшихся через блокпост в Славянске участников блокады оккупированного Донбасса. Об этом он написал в Twitter.

За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області pic.twitter.com/Ths53FknLT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 марта 2017 г.





«За достойное выполнение службы и верность принципу равенства перед законом моим приказом награждены сотрудники ГУ Нацполиции в Донецкой области», - заявил Аваков.

При этом министр не указал фамилии награжденных полицейских.

На опубликованном им фото, в частности, – начальник криминальной полиции Славянского отдела полиции Павел Свирь и начальник сектора мониторинга Славянского отдела полиции Игорь Еремеев.

По данным полиции, Свирь получил химические ожоги глаз во время инцидента.

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.