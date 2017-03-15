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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил полицейских, которые пытались остановить прорывавшихся через блокпост в Славянске участников блокады оккупированного Донбасса. Об этом он написал в Twitter.

 


«За достойное выполнение службы и верность принципу равенства перед законом моим приказом награждены сотрудники ГУ Нацполиции в Донецкой области», - заявил Аваков. 

При этом министр не указал фамилии награжденных полицейских.

На опубликованном им фото, в частности, –  начальник криминальной полиции Славянского отдела полиции Павел Свирь и начальник сектора мониторинга Славянского отдела полиции Игорь Еремеев.

По данным полиции, Свирь получил химические ожоги глаз во время инцидента. 

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка. 

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.
ForUm

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