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Двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка Алексей заявляет, что сотрудники полиции подделали его показания.

«Вчера вместе с собратьями я был задержан и избит донецкой милицией. Во время допроса полицейские давили на меня, а также подделали мои показания», – написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь штаб блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса также сообщил о подделке показаний Алексея Парасюка.

«Распространенная информация о брате Владимира Парасюка – фейк! Показания Алексея Парасюка, который вчера был избит и задержан донецкой полицией сфабрикованы! Просим СМИ не распространять ложную информацию», – говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

Напомним, ранее заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что Алексей Парасюк дал показания относительно участия в акции по блокаде оккупированных территорий Донбасса и обнародовал протокол допроса. 
ForUm

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