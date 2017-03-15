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Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения 7 правоохранителей на блокпосту у Славянска. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В результате конфликта 7 сотрудников полиции, которые выполняли свои служебные обязанности, получили телесные повреждения. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Начато досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Выясняются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к правонарушению.

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка. 

 
ForUm

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