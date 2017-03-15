Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским болельщикам, которые собираются посетить 24 марта в Загребе отборочный футбольный матч чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии, соблюдать правила поведения и законодательства в этой стране.

Как сообщает пресс-служба МИД, в соответствии с нормами законодательства Республики Хорватия, иностранец во время краткосрочного пребывания в стране обязан зарегистрировать место своего проживания в течение 2-х дней с момента въезда, или в случае изменения места жительства.

«Заявления на регистрацию места жительства должны быть поданы в отдел полиции по месту нахождения жилья (апартаменты, гостиница и т.п.), где будет жить иностранец. Нарушение режима регистрации места жительства на территории Хорватии влечет за собой наложение штрафа», - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что для получения въездной визы в Хорватию нужно обращаться в посольство Республики Хорватия в Украине. На пограничных пунктах пропуска Хорватии визы не оформляются.

«Иностранцы, имеющие действующую двух- или многократную шенгенскую визу или разрешение на пребывание в стране Шенгенской зоны, Болгарии, Румынии и Кипра, могут посещать Хорватию без необходимости оформления хорватской визы и находиться на ее территории в период действительности вышеупомянутых виз или разрешений. При этом срок пребывания не может превышать 90 дней в течение 180 дней», - добавили в министерстве.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на «горячую линию» посольства Украины в Республике Хорватия по телефону: +385916051010, e-mail: [email protected]

Кроме того, прием обращений граждан осуществляет круглосуточная «горячая линия» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail [email protected]