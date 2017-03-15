Полиция будет противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, комментируя события на блокпосту в Славянске Донецкой области, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Князев отметил, что уже не первый раз полицейских пытаются спровоцировать на совершение действий, противоречащих действующему законодательству. В свою очередь полицейские в очередной раз демонстрируют свою несокрушимость, порядочность и профессионализм.

«Мы готовы выдержать и противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране со стороны как внешнего врага, так и внутренних оппонентов», - отметил он.

Кроме того, Князев заверил, что полиция будет выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Как ранее сообщал ForUm, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.