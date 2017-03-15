также в разделеОбщество
Для запуска украинских ракет в Канаде построят космодром 9
Аваков наградил полицейских, противостоявших Парасюку 21
ООН заявляет о пытках заключенных в Крыму 12
Начальника СИЗО во Львове задержали за взятку 11
Германия раскритиковала запрет грузоперевозок с ОРДЛО 61
В Высший совет правосудия избрали еще двух судей 10
Молдавский суд продлил арест Чаусу 20
Полицейский об инциденте на блокпосту: Угрожали вырезать семьи 56
Константинополь поможет Украине получить объединенную церковь 61
Двоюродный брат Парасюка обвинил полицию в подделке его показаний 83
Синоптики обещают Украине дожди с мокрым снегом 59
Посол ЕС: Аудит НАБУ должны проводить независимые профессионалы 20
Аваков: Запрет грузоперевозок с ОРДЛО не касается личного имущества граждан 49
У Путина не знают о начале поставок в РФ угля из ОРДЛО 27
Полицейские рассказали в Раде подробности конфликта с участием Парасюка 83
Штаб блокады о решении СНБО: Лучше поздно, чем никогда 90
Двоюродный брат Парасюка о поездке к блокадникам: 500 гривен за два дня 88
Из Чехии депортируют большую группу украинских заробитчан 215

Полиция будет противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, комментируя события на блокпосту в Славянске Донецкой области, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Князев отметил, что уже не первый раз полицейских пытаются спровоцировать на совершение действий, противоречащих действующему законодательству. В свою очередь полицейские в очередной раз демонстрируют свою несокрушимость, порядочность и профессионализм.

«Мы готовы выдержать и противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране со стороны как внешнего врага, так и внутренних оппонентов», - отметил он.

Кроме того, Князев заверил, что полиция будет выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Как ранее сообщал ForUm, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка. 

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года