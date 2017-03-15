Руководитель одного из арестных домов Львова задержан во время получения взятки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Денежные средства в сумме 54 тысячи гривен от жены обвиняемого, содержащегося под стражей, предназначались за выдачу справки о невозможности дальнейшего пребывания последнего под стражей», - говорится в сообщении.

Указанное лицо задержано во время получения очередной части взятки в размере 27 тыс. грн в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска в служебном кабинете чиновника.

В настоящее время решаются вопросы об объявлении полковнику внутренней службы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в служебном кабинете кроме суммы взятки нашли 6500$ и 600 евро.

«Но речь не только об этом деятеле. Учитывая массовость обнаруженного взяточничества в пенитенциарной службе, обращусь в Минюст с требованием немедленных кадровых чисток», - написал он в Facebook.