также в разделеОбщество
Для запуска украинских ракет в Канаде построят космодром 8
Аваков наградил полицейских, противостоявших Парасюку 21
ООН заявляет о пытках заключенных в Крыму 11
Князев: Полиция готова пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию 12
Германия раскритиковала запрет грузоперевозок с ОРДЛО 58
В Высший совет правосудия избрали еще двух судей 10
Молдавский суд продлил арест Чаусу 20
Полицейский об инциденте на блокпосту: Угрожали вырезать семьи 55
Константинополь поможет Украине получить объединенную церковь 61
Двоюродный брат Парасюка обвинил полицию в подделке его показаний 82
Синоптики обещают Украине дожди с мокрым снегом 58
Посол ЕС: Аудит НАБУ должны проводить независимые профессионалы 20
Аваков: Запрет грузоперевозок с ОРДЛО не касается личного имущества граждан 49
У Путина не знают о начале поставок в РФ угля из ОРДЛО 26
Полицейские рассказали в Раде подробности конфликта с участием Парасюка 83
Штаб блокады о решении СНБО: Лучше поздно, чем никогда 89
Двоюродный брат Парасюка о поездке к блокадникам: 500 гривен за два дня 88
Из Чехии депортируют большую группу украинских заробитчан 214

Руководитель одного из арестных домов Львова задержан во время получения взятки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Денежные средства в сумме 54 тысячи гривен от жены обвиняемого, содержащегося под стражей, предназначались за выдачу справки о невозможности дальнейшего пребывания последнего под стражей», - говорится в сообщении.

Указанное лицо задержано во время получения очередной части взятки в размере 27 тыс. грн в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска в служебном кабинете чиновника.

В настоящее время решаются вопросы об объявлении полковнику внутренней службы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в служебном кабинете кроме суммы взятки нашли 6500$ и 600 евро.

«Но речь не только об этом деятеле. Учитывая массовость обнаруженного взяточничества в пенитенциарной службе, обращусь в Минюст с требованием немедленных кадровых чисток», - написал он в Facebook.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года