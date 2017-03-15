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В Украине на сегодняшний день 10 работающих содержат 9 пенсионеров. Об этом на пресс-конференции заявила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, сообщает УНИАН.

 «Сегодня у нас 10 работающих содержат 9 пенсионеров, если считать не только наемных работников, но и самозанятых лиц, и физлиц-предпринимателей», - сказала она.

Ковпашко отметила, что работодатели пытаются платить единый социальный взнос (ЕСВ) с минимальной заработной платы - 704 грн, при этом фонд должен обеспечить выплату пенсий минимально при полном стаже на уровне 1247 грн.

«Так или иначе, имеется разрыв между теми суммами, которые поступают в виде доходов, и тем, что Пенсионный фонд выплачивает», - отметила она.

При этом Ковпашко подчеркнула, что если бы в 2016 году сохранился тот же уровень расходов, который был, но ставка ЕСВ не была бы снижена в 2 раза, то Пенсионный фонд полностью бы избавился от дефицита и был бы профицитным.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство в ближайшие месяцы представит решение по пенсионной реформе, которое предусматривает повышение пенсий и позволит преодолеть дефицит Пенсионного фонда до 2024 года. 

 
ForUm

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