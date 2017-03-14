Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил о начале поставок угля в Российскую Федерацию.

«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», - сказал он, сообщает 112 Украина.

Захарченко добавил: «Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы и со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно… Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее. Она уходила в Россию».

Как ранее сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

1 марта самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» начали вводить так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.